Polizia di Stato e la tragedia di Monte Mario | riformare la sicurezza sul lavoro

Lunedì 18 novembre, un tragico incidente stradale ha coinvolto due volanti delladia Roma, nel quartiere. Un giovane poliziotto di 32 anni ha perso la vita, mentre altri due colleghi e una persona fermata sono rimasti gravemente feriti. Il tragico evento ricorda i rischi quotidiani che gli agenti affrontano nel loroper garantire ladi tutti noi. Per chi si occupa disulè un dramma di portata enorme.L’ennesimo infortunio sottolinea l’importanza cruciale dellasulanche per le forze di. È essenziale adottare le misure necessarie per prevenire queste tragedie, con un’autentica assunzione di responsabilità dei diversi soggetti, con una formazione adeguata, con l’uso di attrezzature sicure e con il rispetto rigoroso delle norme di, anche stradale.