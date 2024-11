Ilnapolista.it - Napoli-Roma, le probabili formazioni: ritorna Lobotka dal primo minuto, Ranieri lancia Soulé

Domenica alle 18 si gioca. Oggi la conferenza di Antonio Conte, tecnico del, che ha dato alcuni input sulla possibile formazione che affronterà la. Anchehato qualche indizio sulla formazione anti-. Di seguito la probabile formazione secondo Sky Sport.Ledi(4-3-3), la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa,, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. ConteSecondo Sky Sport Conte va verso la conferma dell’11 tipo con Olivera nel ruolo di terzino sinistro, a centrocampo nessun problema per McTominay, in attacco ancora Politano e Kvara ai lati di Lukaku.(4-5-1), la probabile formazione: Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Angelino, Soulè, Koné, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy, Dovbyk.