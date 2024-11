Linkiesta.it - La nuova bozza della Cop29 è vaga e poco ambiziosa

Numerologia di: il valore di 1,3 mila miliardi di dollari sarebbe solo simbolico. La cifra fattuale dovrebbe essere quella da duecentocinquanta miliardi di dollari, portafoglio annuale per l’azione climatica dei Paesi in via di sviluppo. La ventinovesima conferenza Onu sul cambiamento climatico avrebbe dovuto concludersi nel primo pomeriggio di venerdì 22 novembre, ma i negoziati di Baku sono ancora in corso. Ladel testo che sta cristallizzando questo vertice è quella relativa al nuovo obiettivo finanziario globale (New collective quantified goal, Ncqg): quanti soldi versare, a che condizioni e da parte di chi. La voce che circola tra delegati, osservatori e media è che la presidenza azera abbia fatto circolare – nel pomeriggio – una propostaper valutare le reazioni delle parti.