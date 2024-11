Lanotiziagiornale.it - “Gli Stati Uniti hanno capito il messaggio di Putin”: l’ultima minaccia di Mosca

Il Cremlino non ha dubbi: gli Usacompreso ildel presidente Vladimirdopo il lancio del missile balistico ipersonico Oreshnik. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov. Dopo il test di giovedì, “non ci sonocontatti con l’attuale amministrazione (americana, ndr), ma d’altro canto ilè stato molto comprensibile, logico”.ha affermato che con il permesso dato dagli Usa all’Ucraina di colpire in profondità il territorio russo con i missili a lungo raggio da loro forniti ha fatto assumere “un carattere globale” al conflitto e ha aggiunto che la Russia si riserva il diritto di attaccare infrastrutture militari di quei Paesi che forniscono a Kiev tali armamenti. Nello stesso tempo Peskov ha detto cherimane “aperto al dialogo” per trovare una soluzione al conflitto in Ucraina.