Drammatico scontro frontale in provincia di Latina | ferito in codice rosso trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso del Goretti

Leggi su Dayitalianews.com

sulla Litoranea diun Conducente inQuesta mattina, la Litoranea diè stata teatro di un grave incidente stradale all’altezza dell’intersezione con Via Sabotino. Due auto sono rimaste coinvolte nello, causando ferite gravi a uno dei conducenti. L’incidente è avvenuto durante una manovra di svolta, che ha portato una delle vetture a invadere la corsia opposta.Dinamica dell’Incidente: Manovra Azzardata all’OrigineSecondo le prime informazioni fornite dalla polizia locale, l’incidente sarebbe stato provocato da una svolta azzardata da parte di uno dei conducenti. Il veicolo, che stava transitando in direzione di Borgo Sabotino, avrebbe tentato di girare verso una proprietà privata, invadendo però la corsia opposta e impattando frontalmente con un’altra auto in arrivo.