Thesocialpost.it - Donald Tusk, ex Presidente Polacco, avverte: “Il rischio di un conflitto globale è alto”

Leggi su Thesocialpost.it

La guerra tra Russia e Ucraina sembra aver raggiunto un punto di svolta., ex premiere attuale leader dell’opposizione, ha lanciato un grave monito durante una conferenza stampa, dichiarando che “la minaccia di unè seria e reale”. Le sue parole giungono all’indomani di un avvertimento diretto delrusso Vladimir Putin, che ha parlato di escalation inevitabile in risposta alle forniture militari occidentali all’Ucraina.La fase decisiva dele l’uso di un missile mai visto primaSecondo, ila Est è entrato in una fase decisiva, caratterizzata da un’escalation tecnologica e militare senza precedenti. Un segnale drammatico di questa evoluzione è arrivato proprio nelle ultime ore: la Russia ha utilizzato sull’Ucraina un missile di nuova generazione, mai impiegato prima in un contesto bellico.