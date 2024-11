Gaeta.it - Arrestato 16enne per condotte illecite dopo rapina: il suo destino si fa più grave

Facebook WhatsAppTwitter Un giovane di 16 anni, residente a Montefortino, è stato recentementee condotto in un carcere minorile a Bologna,una serie di comportamenti problematici che hanno portato all’aggravamento della sua situazione legale. Il ragazzo, già sottoposto a misure di collocamento in comunità educativa, ha dimostrato una ripetuta indifferenza alle norme che gli erano state imposte, culminando in questo nuovo episodio che segna un ulteriore capitolo della sua giovanile vita segnata da atti delittuosi.Ladi Imola e il percorso dell’arrestoIl 29 gennaio scorso, il minorenne era già al centro delle cronache per unacon lesioni avvenuta a Imola, Bologna. Questo gesto violento ha spinto le autorità a intervenire, e il giovane è stato sottoposto a misure di collocamento in una comunità educativa, nella speranza che tali interventi potessero promuovere un cambiamento di atteggiamento e orientarlo verso un percorso di riabilitazione.