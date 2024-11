Ilfattoquotidiano.it - Apre un imballaggio con dentro un albero di Natale e spunta anche un serpente gopher lungo 60 centimetri

Alberi dialle Hawaii. Non è il titolo di un cinepanettone ma quello che accade realmente quando, ogni anno, circa 135 container di alberi arrivano nell’arcipelago vulcanico. Stavolta, però, i dipendenti di un negozio a Hilo sono rimasti scioccati nel trovare, in mezzo agli abeti, un. Impauriti, hanno chiuso l’e lo hanno portato al Dipartimento dell’Agricoltura delle Hawaii (HDOA). La storia la racconta People. Gli esperti hanno subito individuato a che specie appartiene il rettile: unnon velenoso,circa 60.Intanto, dove vive solitamente il? In Nord America, dove si nutre liberamente di uccelli, lucertole e roditori. Può arrivare fino a oltre due metri di lunghezza e non è pericoloso per l’uomo. Lo è però per l’ecosistema perché alle Hawaii non esistono predatori delche potrebbe quindi mangiare indisturbato specie già a rischio estinzione.