Formiche.net - Albero di nocciole. Ecco tutti i dettagli sul nuovo missile di Putin

“Oreshnik” (???????), lemma russo che significa “di”. Questo il termine usato dal presidente della Federazione Russa Vladimir, durante un suo intervento trasmesso sulla rete televisiva russa, per definire il sistema missilistico lanciato giovedì 21 novembre contro bersaglio legato alla rete energetica della città ucraina di Dnipro, in quello che è stato definito dal vertice dacome “un test in condizioni di combattimento dall’esito positivo”. “Ad oggi non ci sono mezzi per contrastare un’arma del genere”, ha affermato il leader russo, aggiungendo che i sistemi di difesa aerea attualmente in forza a Stati Uniti ed Europa non sono in grado di intercettare questa nuova tipologia di, in funzione della loro presunta velocità che oscilla tra di i 2,5 e i 3 chilometri al secondo.