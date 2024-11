‘Wicked’ al cinema | il musical più amato arriva sul grande schermo

Leggi su Corrieretoscano.it

‘Wicked‘, uno deipiù amati della storia del teatro,al, con due versioni disponibili per il pubblico italiano: la versione originale con sottotitoli in italiano e quella completamente tradotta, che include sia i dialoghi che le canzoni. Per la prima volta, il pubblico potrà ascoltare le famose melodie di, come ‘Popular’ e ‘Defying Gravity’, nella versione adattata in italiano.Il film vede un cast stellare, con protagoniste la pluripremiata Cynthia Erivo nei panni di Elphaba e la popstar Arianain quelli di Glinda. Al loro fianco, troviamo Jeff Goldblum nel ruolo del Mago di Oz, Michelle Yeoh (vincitrice del Premio Oscar) nel ruolo di Madame Morrible e Jonathan Bailey, noto per il suo ruolo in Bridgerton, nei panni di Fiyero Tigelaar. Il cast si arricchisce di nomi come Ethan Slater, Marissa Bode, Peter Dinklage, Andy Nyman, Keala Settle e Michael McCorry Rose.