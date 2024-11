.com - Sanremo 2025: più brani e una serata cover rinnovata

Carlo Conti, direttore artistico del Festival di, ha svelato interessanti novità durante la Milano Music Week sul numero deiin gara. Sarà aumentato rispetto ai 24 previsti inizialmente, e ladellevedrà un format innovativo, arricchendo ulteriormente l’esperienza del Festival.Piùin gara aConti ha confermato che il numero delle canzoni in gara sarà superiore alle 24 inizialmente previste. I dettagli sui partecipanti e suisaranno annunciati domenica 1° dicembre alle 13.30 durante il Tg1.Tuttavia, il direttore artistico ha precisato che non si potrà esagerare con il numero, considerando i limiti di tempo e l’inizio del Dopofestival: “Non posso mettere 40perché poi deve iniziare il Dopofestival e non posso andare oltre.