Metropolitanmagazine.it - Olivia Newton – John, all’asta l’iconica giacca del film “Grease”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Oliva: la celebredi pelle che l’attrice ha indossato durante le riprese di, sarà presto. L’indumento farà parte della A Week Of Hollywood Legends: Property From The Estate Of, realizzata da Julien Auctions e Turner Classic Movies, con la quale si celebrerà la carriera dell’artista scomparsa nel 2022.L’evento che si terrà dal 10 al 13 dicembre presso il Waldorf Astoria di Beverly Hills ed in contemporanea online sul sito di Juliens Auctions, ospiterà un’asta che conterà più di 400 pezzi dell’iconico guardaroba della leggendaria vincitrice dei Grammy, insieme a strumenti, opere, gioielli, cimeli, oggetti personali. Un pezzo forte dell’asta è ladi pelle che laindossa interpretando Sandy Olsson, nella scena finale del classico del 1978,