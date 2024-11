Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 2-7, Europei curling femminile in DIRETTA: mano rubata dalle elvetiche nel settimo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:13 Doppia bocciata fenomenale di Alina Paetz, che cancella i pensieri di marcare più di un punto da parte delle azzurre.20:12 A due colpi dal termine dell’end c’è sempre la stonenel cuore della casa, con due pietrene sui vertici.20:10 Qualche bel sorriso ora sui volti dellene, che in ogni caso si confertra le prime 4 del continente.20:09 Difatti Howald spazza via le guardie posteazzurre. A metà end c’è una stone elvetica a punto.20:08 Svizzere che adesso possono limitarsi a distruggere il gioco che proveranno a creare lene.20:05 C’è scoramento sui volti delle azzurre, che rispetto al match del round robin stanno lasciando strada alle avversarie.OTTAVO END20:02 Constantini prova invece un’articolatissima doppia bocciata cercando di portare a casa due punti.