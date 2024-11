Oasport.it - LIVE Arsenal-Juventus 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Maanum manca l’appuntamento con il gol, padrone di casa in controllo del pallone

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75? Occasione incredibile su una bellissima azione di Bonansea. In mezzo all’area di rigore non trova la forza giusta da imprimere al. Palla fuori e angolo.74? CARUSOOOOOOO fuori di un soffio!!!!73? Niente da fare sugli sviluppi deldi punizione. Palla sul fondo e occasione sprecata.73? Dentro Girelli per Vangsgaard tra le fila juventine e fuori Cantore per Beccari.72? Punizione per le gunners. Ci mette il piede Caruso per stoppare l’avversaria ma tocca anche il piede di Little.71? Ritmo leggermente calato. 19 minuti alla fine e risultato che per ora va bene alla.70? Bonansea a sinistra, Krumbiegel che si è spostata invece a destra. Fermata Mead in fuorigioco.69? Peyraud-Magnin buca l’uscita ma il colpo di testa delle gunners finisce alto sopra la traversa.