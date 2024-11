Ilfattoquotidiano.it - Landini: “Per Salvini lo sciopero è selvaggio? Sarà un termine autobiografico. C’è il tentativo di delegittimare la Cgil”

“Non so cosa intenda Matteoper ‘‘, non so, forse il. Noi abbiamo proclamato logenerale per il 29 novembre nel pieno rispetto delle regole, che non prevede in quella giornata l’astensione dal lavoro del comparto dei trasporti”. Così il segretario generale dellaMaurizio, nel corso di una conferenza stampa nella sede del sindacato, replicando alle parole del vicepremier leghista, tornato ad evocare scenari di precettazione, in vista del prossimogenerale.“Se verranno organizzati altri scioperi senza fasce di garanzia, che rovinano la giornata a milioni di italiani togliendo il diritto alla salute, al lavoro e allo studio, interverrò direttamente come previsto dalla legge. Lo, come quello accaduto di recente, nontollerato”, aveva attaccato il segretario della Lega.