Cinque cose che deve affrontare

2024-11-20 17:14:55 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Pep Guardiola è pronto a prolungare la sua permanenza al Manchester City, ma potrebbe essere un periodo turbolento con una serie di questioni in sospeso dasia per l’allenatore che per il club.Guardiola, stando alle indiscrezioni, ha concordato un prolungamento di contratto di 12 mesi in scadenza a fine stagione con opzione per un ulteriore anno all’Etihad Stadium.L’ex allenatore del Barcellona ha vinto tutto con il City, sollevando 18 trofei, tra cui sei corone della Premier League, ma il suo capitolo finale potrebbe essere il più impegnativo.Ecco, vediamo cosa dovràil catalano in quel periodo.Mentalità pic.twitter.com/xzAxZEoRdX— Manchester City (@ManCity) 18 novembre 2024Le ripercussioni se il City venisse giudicato colpevole di reati finanziariL’elefante nella stanza.