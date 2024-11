Metropolitanmagazine.it - Bottega Veneta rivisita la lampada Modello 600 di Gino Sarfatti

Cosa succede secontribuisce a reinventare una? Succede con la600 del celebre designer. La maisonsi lancia in una vera e propria sfida, quella di creare unanon convenzionale che unisce due mondi apparentemente diversi. E di creare un pezzo unico originale, proprio come aveva fattonel 1966 (lo stesso anno in cui nasceva).lancia la sua versione della mitica600 di“Proprio come i primi modelli di, che si distinguevano per le forme morbide e la pelle liscia, il600 proponeva una nuova tipologia di malleabilità, con un ammorbidimento delle parti e forme che lo compongono”, spiega il comunicato stampa diramato. “Spingendosi oltre la rigidità di unaconvenzionale,progettò una base flessibile costituita da pallini di piombo racchiusi in pelle liscia.