Ilrestodelcarlino.it - Baby gang a San Patrizio, s’indaga: "Più controlli per la comunità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Proseguono a ritmo serrato le indagini delle forze dell’ordine, finalizzate a risalire ai componenti della, formata da quattro ragazzini probabilmente di origine nordafricana che nella serata di lunedì, nella frazione conselicese di San, ha seminato il panico malmenando nei pressi di via Mameli un uomo che stava facendo jogging e danneggiando alcune auto parcheggiate. E nella tarda mattina di ieri il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi, attraverso il proprio profilo Facebook istituzionale, è intervenuto sull’accaduto. "In merito al grave episodio avvenuto nella serata di lunedì a San– ha scritto il primo cittadino –, sono in costante rapporto con le forze dell’ordine che hanno aperto le indagini sull’accaduto per ricostruire i fatti e trovare i responsabili.