Gaeta.it - Aggressione a Cepagatti: donna ferita al collo e spalla, arrestato un infermiere 31enne

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio inquietante ha scosso la cittadina diil 20 novembre, quando unadi 58 anni è stata aggredita mentre tornava a casa, dopo una passeggiata con i suoi cani. L’, avvenuta in pieno giorno, ha lasciato i residenti preoccupati per la propria sicurezza e ha attivato le forze dell’ordine in un’immediata ricerca del colpevole.La dinamica dell’La tarda mattinata di lunedì è stata segnata da un’che ha lasciato i testimoni in stato di choc. La vittima, una signora di origine brasiliana, era intenta a rientrare a casa dopo aver portato i suoi cani a spasso. Mentre cercava le chiavi per aprire il cancelletto del suo giardino, è stata avvicinata da un giovane, il quale, senza apparente motivo, l’ha spinta, colpendola con un oggetto acuminato allae al