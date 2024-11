Ilrestodelcarlino.it - "A un anno da diploma tutti hanno un lavoro"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da anni ormai l’Itts Divini di San Severino si posiziona al primo posto, in provincia, nella classifica di Eduscopio per l’accesso al mondo del. "Siamo molto felici per questo risultato – afferma il dirigente scolastico Sandro Luciani –. È frutto di un importanteche facciamo con gli studenti e dell’attenzione che poniamo non solo alla scelta delle aziende partner per far svolgere loro i tirocini, ma anche al loro percorso post". Il Divini non riesce, di fatto, a rispondere a tutta l’offerta dinel territorio: "Avere un istituto tecnico nell’entroterra è indispensabile. Al primodi solito abbiamo circa 120 iscritti ma poi nonarrivano alla fine del percorso di studi. In quinto mediamente ne arrivano un centinaio. Di questi, molti vall’università mentre il 45 per cento circa sceglie di andare adopo il