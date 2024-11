Ilgiorno.it - Tutte le emozioni dell’amore raccontate dalle signore del blues

Il racconto delle, dai momenti felici a quelli più dolorosi, ma anche la tragedia della violenza, attraverso le canzoni di alcune delle artiste che hanno segnato la storia della musica, come Nina Simone ed Etta James, Memphis Minnie, Beth Hart e Tracy Chapman. Uno spettacolo che attraverso i brani e le icone delledelvuole dare voce ale donne, anche a quelle che non ce l’hanno fatta. È il recital-concerto dal titolo “Ay Story - Le ladies delraccontano l’amore“, che verrà proposto sabato alle 21 al centro culturale teatro OppArt di Sovico. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco insieme al Comune, vedrà salire sul palco di via Giovanni da Sovico il gruppo MamaBaba & They Story Trio, formato dalla cantante MamaBaba alla voce, Ed Damiani al piano, Daniele Cortese al basso e Patrizio Balzarini alla batteria.