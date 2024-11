Gaeta.it - Tre arresti a Torre del Greco per tentato omicidio: sventato un drammatico evento di violenza

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Adel, nella provincia di Napoli, tre giovani sono stati arrestati perin un episodio che ha scosso la comunità locale. Glisono avvenuti a seguito di un’indagine avviata dalla Polizia di Stato, culminata in un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari. L’episodio, avvenuto l’8 settembre, ha visto coinvolti i giovani a seguito di un litigio che ha preso una piega fatale.L’episodio die le sue conseguenzeGli eventi hanno avuto inizio in una zona nota per la sua vivace vita notturna, più precisamente in Piazza Martiri d’Africa, dove i tre giovani si sono resi protagonisti di una violenta aggressione. In seguito a questo alterco, si è scatenata una spedizione punitiva che ha portato uno dei coinvolti a scoprire una pistola e a far fuoco contro un giovane che, fortunatamente, è riuscito a schivare il colpo.