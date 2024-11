Anteprima24.it - Teatro delle Arti di Salerno: secondo appuntamento della stagione teatrale con Vasame, con Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello

Tempo di lettura: 2 minutiProsegue con entusiasmo ladeldi, che nel suopresenta lo spettacolo. In programma sabato 23 novembre alle ore 20:45, con replica domenica 24 novembre alle ore 18:00, l’opera vede protagonisti due grandisti,ed, diretti dalla sapiente regia del salernitano Massimo Venturiello.è molto più di uno spettacolo: è un viaggio nella profonditàemozioni, in cui musica, parole e immagini si fondono per raccontare l’essenza dell’amore epassioni umane, con Napoli a fare da sfondo e protagonista. Le struggenti melodie di, iconacanzone d’autore napoletana, si intrecciano alla potente interpretazione di, attrice e cantante dalla carriera straordinaria, capace di trasmettere con forza e sensibilità le mille sfumature dell’animo umano.