Liberoquotidiano.it - Sanità, Manca (Pd): "Riforme occasione per Parlamento per salvare salute pubblica"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Servono lee questerappresentano la grandeche ilha per fare qualcosa di concreto e immediato peruna peculiarità del nostro Paese", la. "Siamo conosciuti nel mondo perché garantiamo i diritti universali e una presa in carico di qualità affinché la cura non richieda una carta di credito capiente, ma garantisca a tutti servizi qualificati. Si deve aprire una stagione costituente dinecessarie per mettere in sicurezza uno dei pilastri fondamentali che è il diritto alla. Il Pnrr ha rappresentato una grande stagione di discussione. In uscita dalla pandemia si era riusciti a rimettere al centro il dibattito sullae sulla necessità delleper una migliore presa in carico, per rilanciare la medicina territoriale, per rilanciare la prevenzione".