Gaeta.it - Ritardi inaccettabili per la valutazione dei bambini con disabilità nelle Marche, la denuncia di un consigliere

Facebook WhatsAppTwitter, emerge un problema significativo legato aivalutazioni percon disturbi di apprendimento e. Ilregionale del Partito Democratico, Antonio Mastrovincenzo, ha sollevato la questione, evidenziando che attualmente ci sono 1.911 minori in attesa di una primada parte delle Unità Multidisciplinari Età Evolutiva . I tempi di attesa, che possono arrivare fino a cinque anni, compromettono seriamente la possibilità di avviare quanto prima gli interventi educativi e riabilitativi indispensabili durante la crescita. Questiinfluiscono anche sul riconoscimento della, che è fondamentale per l’accesso a servizi di supporto scolastico.Le cause deivalutazioniMastrovincenzo sottolinea che la principale causa di questiè la carenza di professionalità all’interno delle strutture designate a fornire assistenza.