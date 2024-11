Puntomagazine.it - Pozzuoli: I Carabinieri arrestano una pusher 66enne

, arrestata donna per spaccio di droga: sorpreso nascondere 50 grammi di hashishIdella sezione operativa dihanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio G. D. F.,già nota alle forze dell'ordine.Quando ha notato la pattuglia era affacciata ad una delle finestre di casa. I militari hanno visto tutta la scena. G. D. F. rientra in casa, esce dal portone del palazzo e si allontana sul retro.Ila seguono e la sorprendono mentre tenta di nascondere quasi 50 grammi di hashish dentro una cassettiera abbandonata nel cortile.La donna è finita in manette ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.