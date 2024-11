Poliziotto in congedo trova la compagna morta in casa ha un malore e aggredisce i sanitari

Leggi su Dayitalianews.com

Un vero giallo quello che si è consumato a Talamello, in provincia di Rimini, dove una donna di 49 anni originaria del Madagascar èin circostanze tutte da chiarire. Ad averlata distesa sul pavimento del salotto diè stato il compagno, undi 57 anni in.Il tragico rimento dellapriva di sensiI fatti si sono svolti il pomeriggio di sabato 16 novembre, quando il compagno hato la donna a terra e gravemente ferita, probabilmente in seguito ad una caduta. Sembra che l’uomo sisse inin quel momento, ma in un’altra stanza. La donna è stata portata all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni disperate e infatti si è spenta la sera di lunedì 18 novembre.Ildel compagno e l’aggressioneSecondo la ricostruzione l’uomo, sconvolto dalla visione dellapriva di sensi e in gravissime condizioni, ha avuto a sua volta uned è stato trasporto prima al pronto soccorso a Novafeltria e poi a Rimini.