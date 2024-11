Ilgiorno.it - Metropolitana M1 fino a Baggio: “Lavori al via entro il 2025”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – La gara per il prolungamento della1 asarà pubblicata a breve e se tutto andrà liscio idovrebbero partireil. È quanto ha fatto sapere ieri Salvatore Barbara, della Direzione Infrastrutture del Territorio del Comune, durante la seduta congiunta delle commissioni Bilancio e Mobilità, riunitesi per l’analisi del documento di programmazione economica relativo al prossimo anno. “La gara per il prolungamento era già stata lanciata – ha spiegato Barbara – ma c’era stata un’offerta che però è stata ritenuta nulla. Il motivo della non partecipazione alla gara è legato al fatto che abbiamo utilizzato prezziari specifici regionali che, per opere come le nostre, si sono rivelati poco allineati al mercato. Abbiamo deciso di stralciare provvisoriamente il deposito e quindi procederemo rimanendo nell’ambito del finanziamento”.