Gaeta.it - Medici e Infermieri in Piazza: Protesta per il Futuro della Sanità Pubblica in Italia

Facebook WhatsAppTwitter La recente manifestazione che ha avuto luogo inS.S. Apostoli ha visto una massiccia partecipazione di, uniti per difendere la salutee il Sistema Sanitario Nazionale, attualmente in crisi. L’assenza di fondi adeguati nella legge di bilancio è stata evidenziata come una minaccia diretta alla qualità delle cure e alla sostenibilità del servizio sanitario, mettendo in discussione ilin.La crisi del sistema sanitario nazionaleNegli ultimi anni, il Servizio Sanitario Nazionale ha attraversato momenti di difficoltà, ma la situazione attuale è particolarmente preoccupante. Le dichiarazioni di Alessio D’Amato, responsabile Welfare di Azione, pongono in luce aspetti fondamentali. Durante la manifestazione, ha dichiarato che mancano risorse fondamentali per i nuovi reclutamenti, per la formazione degli specializzandi e per potenziare lana territoriale.