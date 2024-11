Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 82-86, Eurolega basket in DIRETTA: Shengelia non basta, Hayes-Davis beffa le V nere

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.51 Nonno i 23 punti dicon 3/4 da tre, i 18 di Zizic e i 14 di Morgan: solo 8/29 da tre punti per la, che ha sbagliato anche nove liberi (20/29).22.49a lungo avanti, toccando anche il +10 nel corso dell’ultimo parziale. Mae Guduric salgono in cattedra, sono loro a segnare nell’ultimo minuto le due triple che regalano alla squadra di Sarunas Jasikevicius la nona vittoria della propriache rimane in fondo con due vittorie.22.46 Si chiude qui! Larimane a lungo in testa, ma vieneta nel finale dalper 82-86!82-86 Secondo libero a segno.82-85segna il primo libero. Possesso pieno per il Fener.82-84 Morgan va in penetrazione e pesca Pajola in angolo, ma la sua tripla è corta.