Oasport.it - LIVE Italia-Germania 6-4, Europei curling 2024 in DIRETTA: solo un punto per gli azzurri all’ottavo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:14 Errore pesantissimo anche dellache rilascia cortissimo. Dobbiamo approfittarne20:13 Sbavatura per gli, che stanno faticando tanto nel gioco sugli angoli. Lapuò cominciare ad architettare una costruzione da due punti20:11 L’vuole portare laa giocare sulla prima guardia. Ci sono tre stone collocate nella parte centrale del ghiaccio.20:08prezioso, anche se era possibile marcarne due. Adesso tocca tenere botta e conservare il vantaggio.INIZIO NONO END20:06 Arriva il! L’avanza di un’unità. Dopo otto end6-420:05 Telefonato il rilascio dei tedeschi, ora Retornaz si deve prendere il.20:04 Ahia, non va come preventivato il colpo di Retornaz. Sfuma l’ipotesi dei due punti.