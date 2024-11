Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hruncakova/Mihalikova, Italia-Slovacchia BJK Cup in DIRETTA: il doppio non si giocherà

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.22 Buonasera amici di OA Sport. Chiaramente ilnon si. L’ha vinto la Billie Jean King Cup battendo per 2-0 la, grazie alle vittorie di Lucia Bronzetti e Jasmine.16.00 Svelati i primi due singolare di, finale della BJK Cup: Bronzetti-apre il programma, seguito da-Sramkova. A seguire l’eventualedi spareggio, dove l’schiererà Sarae Jasminecontro.LADEL PRIMO SINGOLARE DELLA FINALE DI BJK CUP DALLE 17.00LADI-SRAMKOVA (2° MATCH DALLE 17.00)Il programma della finalissimaBuongiorno e bentrovati allatestuale del match ditra le azzurre Sarae Jasminee le slovacche Viktoriae Tereza, che sisoltanto in caso di parità dopo i primi due singolari del tie tra, finalissima delle Billie Jean King Cup Finals 2024 di tennis.