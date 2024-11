L’appello dell’attrice hard salernitana | Il mio collega Sherif in carcere in Egitto perché fa porno

Leggi su Open.online

Solo ieri, 19 novembre, l’è tornato al centro delle cronache italiane con la nuova udienza del processo per la morte del ricercatore italiano Giulio Regeni, torturato e ucciso. Ma l’ritorna nella denuncia della giornalista professionista e attriceMariagiovanna Ferrante che al Corriere racconta dell’arresto delegiziano, con cittadinanza italiana,Elanain: «Sbattuto in cellaha girato film».La denuncia di FerranteFerrante, di origini salernitane e sui siticonosciuta come Mary Rider, raccoglie le testimonianze della madre e della moglie diche online si fa chiamare Sheri Taliani e ha anche una laurea in turismo. Dell’egiziano di 44 anni non si hanno più notizie: «Da dieci giorni non si hanno più notizie di lui. L’ultima volta che è stato visto era il 10 novembre, il giorno dopo il suo arresto a Il Cairo.