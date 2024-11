La consigliera Silvia Cestaro in Aula rivela gli abusi | So cos’è la violenza l’ho vissuta

Leggi su Open.online

È passato un anno dalla morte di Giulia Cecchettin. L’11 novembre 2023, la studentessa padovana fu assassinata dall’ex fidanzato, Filippo Turetta. Dal giorno dell’omicidio, la famiglia di Giulia ha fatto in modo che il contrasto alladi genere diventasse un tema centrale nell’agenda politico-culturale del Paese. Sono nate diverse iniziative su impulso della famiglia Cecchettin e della sua storia. Ad esempio il Consiglio regionale del Veneto, il 19 novembre, ha attivato un Osservatorio sullacontro le donne. A presiederlo ci sarà il padre di Giulia, Gino Cecchettin. La proposta di legge è stata presentata dal Partito democratico, ma ha trovato il favore anche nei banchi della maggioranza di centrodestra. C’è stato un momento in cui l’è rimasta sospesa in silenzio, attonita di fronte alla testimonianza dellaregionale: «So cosa vuol dire la