Anteprima24.it - “Il terzo paradigma”, il libro di Morano e Barile alla Camera

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiOggi, presso la sala stampa delladei Deputati, è stato presentato “Il– Il reddito di riconoscenza per un’equa ridistribuzione della ricchezza”.Il volume scritto a quattro mani dal professore Sergioe Sabinoguarda all’idea rivoluzionaria di un reddito di riconoscenza per una equa redistribuzione della ricchezza.Modera l’incontro il giornalista Alfredo Picariello, presenti nel parterre Eugenio Musto e Massimo Bimonte. Le crescenti innovazioni tecnologiche ed avanguardistiche nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale minano sempre più le risorse umane lavorative. Nello specifico: il settore industriale e terziario hanno sempre meno bisogno della manodopera a scapito di un più rapido e meno dispendioso robot, tutto questo mettendo a rischio milioni di posti di lavoro in tutto il pianeta.