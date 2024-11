Il padre che dà uno spintone e salva la vita al figlio prima di morire in un incidente sul lavoro

Leggi su Open.online

Fatmir Isufi, 51 anni, è morto schiacciato da una gru nel cantiere in corso Unità d’Italia a Torino lunedì 18 novembre. Nel cantiere lavorava anche ilAndi. Il ragazzo, sotto choc, è stato soccorso dai medici del 118. E ha raccontato che ilnei suoi ultimi momenti ha capito il pericolo, si è girato verso di lui e gli ha dato uno. Questo hato al ventenne la. Entrambi, insieme ad altri tre colleghi, erano dipendenti della ditta bresciana Palingeo, che opera nel settore delle fondazioni speciali per le infrastrutture. Ed erano impegnati in un cantiere della Smat, Società Acque Metropolitane Torino. Che in zona sta realizzando un serbatoio di raccolta acque per i comuni della collina.L’sul«Una gru era rimasta incastrata con la benna durante alcune manovre di scavo e così, per disincagliarla, è intervenuta un’altra gru che poi è crollata», spiega a La Stampa l’ingegner Paolo Romano, il presidente di Smat.