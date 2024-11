Ilrestodelcarlino.it - Gli 883 tra realtà ed effetti speciali. Show sulla storia dell’amata band

Un ‘one man’, a metà trae finzione, con una trama autobiografica e surreale al tempo stesso. Così si presenta ‘Alla ricerca dell’uomo ragno’, lo spettacolo che domani sera alle 20.45 al Teatro Michelangelo di Modena vedrà sul palcoscenico Mauro Repetto, ideatore e co-fondatore degli 883 (con Max Pezzali), che porterà in scena la veradella leggendaria. Lo spettacolo è scritto e diretto da Stefano Salvati (il più importante regista e autore italiano di videoclip, sceneggiatore e produttore) e da Maurizio Colombi (commediografo e regista teatrale), e prodotto da Maurizio Colombi per Sold Out e da Daimon Film. ‘Ladegli 883’ come una favola ambientata nel Medioevo: chi sono i protagonisti? "Max (Pezzali) ed io, due giovani di Pavia che, tra la nebbia, il Ticino e il Castello, cercano di portare la musica a corte, dal Conte Claudio Cecchetto, dove si trovano il barone Fiorello, principe Jovanotti, il marchese Jerry Scotti, la nobildonna Sabrina Salerno.