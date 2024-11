Gaeta.it - Genova: un luna park invernale sorgerà al Porto Antico per il secondo anno

Facebook WhatsAppTwitter A, il Natale si prepara a illuminarsi con il ritorno del, che quest’in una location affascinante: il. Questo evento si svolgerà nell’area di ponte Parodi, in sostituzione della tradizionale posizione a piazzale Kennedy, attualmente oggetto di lavori per un nuovo parcheggio e un parco urbano sul Waterfront di Levante. Il via libera per questa iniziativa è stato ufficializzato dal Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, sotto la presidenza dell’ammiraglio Massimo Seno. Il progetto rappresenta un’opportunità per valorizzare spazi altrimenti trascurati e per attrarre visitatori durante le festività.la decisione del comitato di gestioneIl comitato di gestione ha recentemente espresso il proprio parere favorevole all’insediamento delnell’area portuale di