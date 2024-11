Al lupo al lupo nessuno gli crede ma aveva ragione | assolto dall’accusa di procurato allarme dopo tre anni

Leggi su Open.online

Trefa si è trovato unibrido in casa e, nel tentativo di difendere il suo cane, ha rimediato un morso alla mano. Patrick Buzzi, 26di Malborghetto Valbruna, in provincia di Udine, ha raccontato la sua storia ai Carabinieri e ha poi reso pubblica la sua denuncia. Prima sui social, poi alla stampa, fino alle trasmissioni televisive. Il suo raccontoallarmato i circa mille abitanti di Malborghetto, tutti quelli del fondovalle della Val Canale e più in generale tutta la popolazione del territorio circondato dalle cime di lo Jôf di Montasio, lo Jôf Fuart, lo Jôf di Miezegno. Non solo ci sono i lupi, ma non sono neanche spaventati dall’attività umana. Anzi, sono così abituati alla presenza dell’uomo da avvicinarsi ai paesi ed entrare nelle abitazioni. Una eventualità cheallarmato i residenti, preoccupati dalla presenza di lupi così audaci.