Addio a Don Mario De Maio sacerdote fondatore dell’Associazione ‘Ore Undici’

Leggi su Dayitalianews.com

Il presbitero si è spento a Roma dopo una lunga malattia“Posso dichiarare che dal Vangelo ho appreso il messaggio fondamentale dell’amore e dalla Chiesa ho imparato il dovere di amare il prossimo. Dalla psicanalisi ho imparato come liberare l’amore dalle angosce di relazione che ogni uomo si porta dentro”Con grande dolore la diocesi di Acireale annuncia la scomparsa di DonDe, all’età di 84 anni. Nato a Barrafranca (Enna) nel 1940, è ordinato presbitero nel 1963 a Lourdes.Da bambino si trasferisce con la famiglia per ragioni di servizio del padre, maresciallo dei carabinieri, prima a Randazzo e poi a Piedimonte. Qui, sotto la guida dell’arciprete del tempo, entra nel Seminario vescovile di Acireale, per poi completare i suoi studi al Collegio Caprarica di Roma.Viene incardinato nella diocesi Acireale, alla quale rimarrà sempre legato da amicizia e gratitudine.