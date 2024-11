Ilgiorno.it - Prima della Scala, il tenore Jonas Kaufmann lascia il ruolo del protagonista. Al suo posto Brian Jadge

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 19 novembre 2024 – Non saràa interpretare ildi Alvaro nella ‘Forza del Destino’ di Giuseppe Verdi che il 7 dicembre debutterà alla, spettacolo che inaugura la stagione lirica. Ilsuperstar ha spiegato che per “motivi familiari” non potrà partecipare alle prove e quindi non canterà in nessuna delle recite in programma fino al 2 gennaio e ormai quasi completamente sold out. Ha invece confermato che parteciperà il 29 novembre al concerto con Anna Netrebko e l'orchestradiretta da Riccardo Chailly per celebrare il centenario dalla morte di Giacomo Puccini. A sostituiresaràJagde. La coppia di star formata da Anna Netrebko eterrà a battesimo la stagione scaligera il 7 dicembre 2024 In basso: il sovrintendente del Piermarini Dominique Meyer e il direttore musicale Riccardo Chailly “Ho avuto il privilegio di prendere parte più volte nella mia carriera a questo momento di spiccocultura italiana.