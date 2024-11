Tg24.sky.it - Per Natale torna l'iniziativa benefica "Giocattolo sospeso" in tutta Italia

Ilè in arrivo ma non tutti i bambini possono celebrarlo allo stesso modo. Per questol’” di Assogiocattoli, che partirà domani 20 novembre in occasione della Giornata Mondiale sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Le organizzazioni coinvolte raccoglieranno, traed Epifania, i giochi acquistati dai clienti che desiderano partecipare, per consegnarli ai bambini e alle famiglie che non avrebbero potuto scambiarsi i regali durante le feste. Saranno coinvolte tutte e 20 le regioni e la Repubblica di San Marino, oltre a 500 negozi e supermercati e 300 città.