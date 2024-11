Abruzzo24ore.tv - Passaporti alle Poste: richieste record nei Comuni più piccoli d’Abruzzo

Pescara - La semplificazione del progetto "Polis" rivoluziona il rilascio dei, con oltre 240 domande gestite in pochi mesi. Il servizio di richiesta e rinnovo del passaporto presso gli uffici postali neidell’Abruzzo ha registrato un vero boom. Dal lancio del progetto "Polis", realizzato grazie alla collaborazione traItaliane, il Ministero dell’Interno e quello delle Imprese e del Made in Italy, oltre 240 pratiche sono state avviate nei 39 uffici abilitati della regione. Il progetto è stato introdotto inizialmente, a maggio, in 14 sedi della provincia dell’Aquila, e successivamente, da luglio, esteso a 25 uffici delle altre province. Grazie a questa iniziativa, i cittadini residenti neicoinvolti possono richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto direttamente all’ufficio postale, senza dover recarsi in Questura.