Oasport.it - Pallanuoto, Savona vince in Champions League e si qualifica ai quarti: cinquina di Figlioli

Pietrocon unasi carica sulle spalle la Rari Nantese la conduce alla vittoria per 11-9 contro i montenegrini del Primorac Kotor: il successo odierno, unito all’affermazione degli ellenici dell’Olympiacos per 15-11 sugli spagnoli del Sabadell nell’altro match della quinta giornata del Girone D della2024-2025 di, spedisce i vicecampioni d’Italia aidi finale con un turno d’anticipo.ed Olympiacos, infatti, sono appaiate in vetta a quota 11, mentre il Sabadell resta a quota 6 e finirà terzo, infine il Primorac Kotor con 2 punti chiuderà quarto: nell’ultimo turno ilsi giocherà il primato nel raggruppamento con la compagine ellenica, mentre gli spagnoli ed i montenegrini sono già certi di retrocedere in Euro Cup, dove entreranno in gioco agli ottavi di finale.