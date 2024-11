Thesocialpost.it - Odori e sapori anomali, Penny Market ritira i calendari dell’Avvento

Leggi su Thesocialpost.it

a tema dolci e sorprese sono ormai un classico del Natale anche in Italia. Quest’anno, però, uno di questi ha sollevato preoccupazioni.ha deciso di richiamare ia marchio Chocola per “possibili alterazioni sensoriali, con”.Leggi anche: Escherichia Coli, lotto di formaggioto dal commercio: è allertaIl richiamo riguarda tutti i lotti e le scadenze di questo prodotto. Isi presentano in confezioni da 75 grammi con due grafiche natalizie: una raffigura francobolli con temi festivi, l’altra Babbo Natale sulla slitta trainata dalle renne.Ritiro in via precauzionaleLa catena di supermercati specifica che il prodotto è una confezione dell’azienda polacca Millano Sp. z o.o. S.K.A. per conto diSrl.