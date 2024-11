Oddio sta precipitando L’aereo si schianta nel parcheggio la scena choc ripresa dai cellulari

Leggi su Caffeinamagazine.it

Quattro persone sono rimaste ferite domenica mattina quando un piccolo aereo si èto in unappena fuori dall’evento di racing che ha riunito negli spalti della pista un centinaio di persone. L’incidente poteva essere una vera strage, ma fortunatamente il pilota è riuscito a evitare il peggio e a tentare un atterraggio di emergenza nel. Il monomotore Piper PA-32 è atterrato non lontano dagli spalti, gremiti di persone che assistevano alle finali di Drag Racing.ha distrutto circa cinque auto e tre camper.“È stato scioccante per me vedere un aereo tagliare a metà il camion, dal tetto alla portiera”, ha detto un testimone che ha assistito alla. La polizia locale ha dichiarato che il pilota e tre passeggeri “hanno riportato ferite non mortali” e sono stati trasportati d’urgenza in un vicino ospedale.