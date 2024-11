Sport.quotidiano.net - Nadal sconfitto da Van de Zandschulp in Coppa Davis, le lacrime di Rafa durante l’inno

Malaga, 19 novembre 2024 – Emozione palpabile e un campione sull’orlo delle. Il ritorno diin(ha annunciato che si ritirerà a alla fine del torneo) si apre con gli occhi lucidi e si chiude con una sconfitta contro Botic Van de(6-4, 6-4). Sarà davvero l’ultima? Non è detto,potrebbe tornare in campo in caso di doppio decisivo, ma anche se la Spagna dovesse passare il turno. Federer scrive a, la lettera: “Amico, tiferò sempre per te” Scattata la Final 8, la fase a eliminazione diretta di, in programma al Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga fino al 24 novembre il match si gioca in una vera bolgia, tutta gialla e rossa. Ogni punto discoppia in una vera e propria ovazione. E’ la sfida inaugurale quella tra Spagna e Olanda, che si affrontano per la prima volta dopo venti anni.