Dailymilan.it - Milan, continua il periodo no di Strahinja Pavlovic: si fa espellere con la Serbia. Il motivo

Leggi su Dailymilan.it

si facon lailno del difensore del, che sta andando troppo spesso in difficoltàma che succede? Il difensore arrivato in estate aldal Salisburgo è stato protagonista di un’altra serata negativa, questa volta con la maglia della sua nazionale, la. In occasione della sfida di Nations League contro la Danimarca, infatti, il centrale rossonero è stato espulso nel finale di gara per somma di ammonizioni.Persi tratta del secondo cartellino rosso consecutivo rimediato con la sua nazionale (dopo quello arrivato nella sfida contro la Spagna)., quindi, il momento no per l’ex Salisburgo, che anche in campionato con ilsta faticando a trovare la giusta dimensione con il calcio italiano.