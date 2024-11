Lanazione.it - Marco Fagioli e gli Italiani di Parigi

Gurrieri Non ha mai abbandonato Borgo San Frediano.ci è nato, cresciuto, si è battuto per la sua identità urbana. Vi conserva una delle più estese biblioteche d’arte private e da qui tesse le sue “missioni culturali” in Svizzera, in Germania, in Francia e altrove, apprezzato e ricercato storico e critico dell’Ottocento e del Novecento. Amico di Federico Zeri, consulente di Pandolfini e di Farsettiarte. E proprio per Farsetti, in occasione della mostra a Cortina d’Ampezzo, “Les Italiens de Paris” chiusasi recentemente,ha scritto per il catalogo il testo fondamentale, appunto “L’avventura de Les Italiens daa Firenze”. Ricorda che una delle fonti più veridiche per capire il clima che vi era anell’ambiente artistico tra le due guerre è il libro ‘Souvenirs’ di Alberto Savinio, uscito nel 1945.