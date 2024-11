Bergamonews.it - “ll patriarcato non esiste, colpa dei migranti se ci sono più violenze”: Cgil Bergamo contro le parole di Valditara

. Fanno rumore le dichiarazioni del ministro dell’Istruzione Giuseppein unverso videomessaggio trasmesso nel corso della presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin alla Camera dei deputati. La polemica in merito alledel ministro è arrivata anche a.“Ilnonrebbe più, dunque, e lesessuali sarebbero legate a forme di degrado che discendono dall’immigrazione illegale – il commento di Annalisa Colombo, segretaria provinciale delladie responsabile dell’Ufficiodel sindacato di via Garibaldi -. Questele gravissime affermazioni del ministro dell’Istruzione e del Merito in occasione della presentazione della Fondazionela violenza di genere in memoria di Giulia Cecchettin. Spiace dover far notare che il terribile femminicidio accaduto un anno fa è stato commesso da un ragazzo bianco, italiano e appartenente ad una famiglia per bene del Veneto ultra cattolico e che tutte le analisi evidenziano il verificarsi di questi tragici atti soprattutto all’interno delle famiglie o della cerchia amicale”.